Завершая парад, приуроченный ко Дню взятия Бастилии, французский военный оркестр исполнил фрагменты из песен Daft Punk: прозвучали, в частности, треки Get Lucky; Harder, better, faster, stronger и One more time. Среди слушателей оказались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп. В то время как Макрон очевидно наслаждался происходящим, Трамп, по‑видимому, заскучал.

Видео опубликовало издание The Telegraph.