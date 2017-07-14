Сцена Boiler Room на фестивале Present Perfect 2016

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До 35 вечеринок Boiler Room проходят каждый месяц по всему миру.

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За все время более 3.500.000.000 минут онлайн-трансляций и до 500.000 одновременно подключенных зрителей.

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Уже в этом году Boiler Room совместно с Google запустит первое в мире пространство виртуальной музыкальной реальности. Проект носит название VR Dancefloors: Techno in Berlin, для него записываются эфиры при помощи панорамной камеры с обзором 360' градусов. Надев специальные очки, пользователи смогут переместиться в берлинский клуб, рассматривать инсталляции, перемещаться из зала в зал, взаимодействовать с окружающими предметами.

Shutta, Boiler Room х Present Perfect Festival 2016

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Первая вечеринка Boiler Room в России состоялась 17 июля 2014 года в кинотеатре «Панорама» на ВВЦ, Москва. Играли, в частности, Mujuice и Pixelord.

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В архиве Boiler Room, помимо электронной музыки, есть также джазовые сеты и даже запись московского концерта, посвященного 125-летию Сергея Прокофьева.

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В международной команде главного музыкального интернет-канала Boiler Room работает всего 75 человек.

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В этом году Boiler Room исполнилось 7 лет.

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В 2016 году Boiler Room открыли свои мини-филиалы в трёх городах: в Нью-Йорке, Берлине и Лондоне. Здесь планируется проводить трансляции на высоком уровне. У каждой площадки есть свой куратор, ответственный за музыкальный лайнап на несколько недель вперёд. При этом команда сохранит изначальный формат: попасть на эти трансляции будет так же сложно, как и на самые первые выездные сессии BR.

Hoopa, Boiler Room х Present Perfect Festival 2016

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Попасть на вечеринку можно только по личному приглашению, либо по счастливой случайности. Буквально: из тысяч заявок счастливчиков выбирает генератор случайных чисел.

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На данный момент шоу Boiler Room побывало уже в 50 странах.

Present Perfect — один из трех фестивалей во всем мире (и единственный в Восточной Европе), на котором проходят вечеринки Boiler Room. В прошлом году свидетелями музыкального стрима из котельной в Музее уличного искусства в Санкт-Петербурге стали более 500.000 человек по всему миру. Концепция сцены на фестивале продиктована канонами мероприятия. Исключением станет лишь заранее известное место встречи и отсутствие персональных инвайтов на событие — на эфире Boiler Room может оказаться любой посетитель Present Perfect Festival.

В этом году программа международного фестиваля электронной музыки и современного искусства Present Perfect расширена до 3-х дней. С 28 по 30 июля в Петербурге состоияся концерт-открытие, образовательные сессии, основное 20-часовое музыкальное событием в Музее уличного искусства, где выступят более 40 электронных музыкантов со всего мира, официальная afterparty и другие события. Информация и билеты здесь.

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