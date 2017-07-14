2007

Прошел первый Midsummer Night’s Dream в усадьбе Лермонтовых-Столыпиных «Середниково» на свадьбе владельца сети мебельных магазинов «Соло» Салавата Тимирясова и художницы Марго Трушиной.

«Я тогда вообще не занималась ивентами. У меня как раз вышел спектакль Shlem.com, где компьютеры были у людей на ногах. Марго и Салават предложили мне и Месхи (Владимир Месхи, продюсер фестиваля. — Esquire) сделать «чудо». Мы строим мост под водой, Салават и Марго плывут на двух челнах, выходят на утопленный под водой мост. Лодки уплывают и они стоят на воде, меняются кольцами и идут по воде к берегу! 500 человек плачут, девушки рыдают, парни обещают жениться. Я тогда впервые увидела, как может работать шоу на такой эмоциональный порыв!».

2010

Через три года та же команда делает вечеринку-юбилей в «Аптекарском огороде».

«Это было маленькое мероприятие без больших артистов, человек на 200. Тут мы впервые замечаем ажиотаж. Все хотели попасть на мероприятие! И еще — был танцпол в оранжерее, но все сидели и болтали на улице. И мы поняли, что люди хотят вот эти переодевания, этот карнавал».

2011

Midsummer вернулся в Середниково с новым размахом.

«У нас уже первый крупный артист — Kruder & Dorfmeister, первая инсталляция Марго и реально тысячи человек, которых мы созывали по Facebook. Это был взрыв, мы пытались попробовать формат, и он получился. Мы таки и не пришли к единому мнению, что это — вечеринка, фестиваль, постановка, фантасмагория, мистерия, карнавал. Я люблю слово «переживание».

2012/13

К фестивалю пришла уже реальная известность. Хедлайнерами стали Yello и Orbital, впервые стали приезжать иностранцы.

«В 2012 люди приехали в таких костюмах, что я ходила по двору и кланялась незнакомым людям и говорила «спасибо». 2012/13 годы — вообще одни из моих самых любимых. Строительство амфитеатра, крупные арт-объекты: летающая тарелка, Планета эльфов, больше музыки. Мы начали собирать деньги, запустилась настоящая фестивальная машина».

2014

Снова Середниково, впервые появилась тема, не связанная с пьесой Шекспира — ночь Ивана Купалы.

«Это был самый сложный год. Мы пригласили Underworld (приглашали тех артистов, которых сами хотели увидеть), но был дождь, холод, мы были расстроены и начали смотреть на фестиваль немного по‑другому».

2015

Тема — ретрофутуризм, ВДНХ

«Мы решили уйти из Середниково. Пришел кризис и стало понятно, что прежний размах никому не по силам. Мы сузили мероприятие и провели его на ВДНХ, за прудом «Золотой Колос». Не было хедлайнера, одни ди-джеи. Это было очень уютный фестиваль, безумные костюмы, больше пост-панка».

2017

Тема — «Сад земных наслаждений» Босха, Середниково

«В 2016 мы сделали паузу, зная что в 2017 будем делать фестиваль обязательно. Все-таки это юбилей, 10 лет. Мы долго думали и искали площадку, вели переговоры с усадьбой «Архангельское». Но в какой-то момент решили съездить в «Середниково», посмотреть, «отдохнула ли там земля». Увидели родные стены, деревья и поняли, что нам именно там хорошо. Будет фантастический лайн-ап, приезжает Air, мы их хотели еще 10 лет назад, но они категорически отказались выступать на свадьбе.

Этот Midsummer, возможно, последний. Следующий может и будет, если нас прорвет через три года, и мы решим, что соскучились и нам это надо».