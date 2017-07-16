«Она была нашей матерью. Она до сих пор наша мать. И, конечно, как сын я должен сказать, что она была лучшей матерью в мире. Мы буквально утопали в ее любви, это несомненно», — рассказывает принц Гарри в трейлере фильма.

«Она не придерживалась формальностей, умела веселиться и смеяться. Но она понимала, что за пределами дворца ее ждет реальная жизнь», — добавляет принц Уильям.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года, когда ее сыновьям было 12 и 15 лет. В документальном фильме НВО они откровенно рассказывают о пережитом горе, о чувствах, которые они испытали после ее смерти. Впервые на телевидении братья обсудят трагедию публично.

В честь годовщины смерти матери принцы Уильям и Гарри также установят статую принцессы в публичном саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. С февраля там проходит выставка «Диана: ее история моды», рассказывающая о том, как менялся стиль принцессы.

Принцесса Диана активно занималась благотворительной и миротворческой деятельностью, в народе ее называли «королевой сердец».