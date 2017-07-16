«Взрывная блондинка» (Atomic Blonde) не должна была получиться такой жестокой. Оригинальная хореография драк не предусматривала такой брутальщины, какую мы видим в трейлерах. Но тут на съемочной площадке появилась Шарлиз Терон, которую уже в пору называть ветераном боевиков после лент «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Эон Флакс». «Когда мы увидели, на что она способна, к нам будто пришло озарение. Давайте сделаем кое-что особенное. Давайте попробуем сделать драки круче», — рассказывает постановщик трюков «Взрывной блондинки» Сэм Хэгрейв.

Они предположили, как дралась бы женщина, которая на каждый удар мужчины наносит три. Они делали дубль за дублем до тех пор, пока каждая сцена не становилась цельной. «Этим каскадерам прилично досталось. Думаю, мне придется серьезно проставиться, чтобы они меня простили», — говорит актриса.

Чтобы подготовиться к роли, она занималась сразу с восемью тренерами на протяжении нескольких месяцев. Ее спарринг-партнером был Киану Ривз, который на тот момент готовился к съемкам в сиквеле «Джона Уика» в том же самом спортзале. Ей буквально приходилось расшвыривать вокруг себя здоровых бугаев — потому что так было написано в сценарии. Еще она сломала два зуба. Во «Взрывной блондинке» Терон выглядит просто неостановимой.

Фильм выходит в прокат в США 28 июля. Даты проката в России пока не названы.