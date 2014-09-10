Мерлин, 15 лет, Отис, Колорадо</br>Вместе с кинологом Мэттом Клаузеном прибыл на руины Всемирного торгового центра 24 сентября; проработал на разборе завалов пять дней.
Тафф, 13 лет, Эшленд, Миссури</br>Был отправлен в Нью-Йорк вместе с кинологом Томом Андертом вечером 11 сентября; приступил к работе ранним утром <nobr>12-го.</nobr>
Бретань, 14 лет, Сайпресс, Техас</br>Кинолог Денис Корлисс и Бретань работали на расчистке руин Всемирного торгового центра с 17 по 27 сентября.
Мокси, 14 лет, Уинтроп, Массачусетс</br>Был переправлен в Нью-Йорк вечером 11 сентября и сразу приступил к работе. Мокси и кинолог Марк Алиберти провели на руинах восемь дней.
Орион, 14 лет, Вакавиль, Калифорния</br>Оказавшись в так называемой третьей волне, Орион и кинолог Роберт Маколей пробыли на руинах ВТЦ с 23 сентября по 1 октября.
Бейли, 15 лет, Франклин, Теннесси</br>Бейли и кинолог Кейт Линдли приступили к работе у здания Пентагона 12 сентября и провели на месте девять дней.
Рэд, 13 лет, Аннаполис, Мэриленд</br>Вместе с кинологом Хизер Роше прибыл к зданию Пентагона 16 сентября; работал 11 дней.
Кайзер, 13 лет, Индианаполис, Индиана</br>Вечером 11 сентября вместе с кинологом Тони Зинтсмастером был отправлен в Нью-Йорк; приступил к работе следующим утром.
Хоук, 14 лет, Денвер, Колорадо</br>Начал работать на руинах ВТЦ 24 сентября и вместе с кинологом Джулией Нойес не покидал места в течение пяти дней.