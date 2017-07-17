Доктора Кто, путешественника во времени с планеты Галлифрей, сыграет британская актриса Джоди Уиттакер, ранее снимавшаяся в «Черном зеркале» и «Убийстве на пляже». Об этом сообщается в официальных Twitter-аккаунтах «Доктора Кто» и BBC.

Сценарист сериала Крис Чибнолл заявил, что всегда хотел видеть в роли Доктора Кто женщину. По его словам, Джоди Уиттакер достаточно сильна и умна для этой роли.

В январе актер Питер Капальди, игравший Доктора с 2013 года, объявил, что покидает проект. Тогда же появились слухи о том, что главного персонажа культового сериала сыграет женщина. Помимо Уиттакер назывались имена Тильды Суинтон, Фиби Уоллер-Бридж («Убийство на пляже») и Хейли Этвелл («Агенты Щ.И.Т»).

Поклонники сериала разделились на два лагеря: одни выступили против решения шоураннеров, заявив, что Доктор — сугубо мужская роль, другие осудили проявление мизогинии и приветствовали назначение Уиттакер.

Первый эпизод «Доктора Кто» был показан в ноябре 1963 года на канале BBC. Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, который путешествует во времени и пространстве на машине времени Тардис, похожей на телефонную будку. За все годы существования сериала Доктора сыграли 12 актеров.