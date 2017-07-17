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Как и было обещано, Эд Ширан сыграл эпизодическую роль в первой серии нового сезона «Игры престолов». Британский музыкант появился в образе одного из служащих Ланнистеров.

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 8:46pm PDT

По сюжету, Арья Старк встречает в лесу компанию солдат. Услышав пение Ширана, она говорит, что песня прекрасна и ей не доводилось слышать ее раньше, на что персонаж певца отвечает: «Это одна из новых».

Затем Арья принимает приглашение Ширана пообедать. Это короткая сцена дает героине Мэйси Уильямс возможность немного расслабиться и отдохнуть на пути в Королевскую Гавань, куда она направляется, чтобы отомстить Серсее.

Как отмечает сам Ширан, «в этой сцене не произошло ничего потрясающего, это был просто разговор». Но фанаты, в числе которых сама Мэйси, остались довольны эпизодом.

Ширана пригласили шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, чтобы сделать сюрприз Мэйси Уильямс. Причем уговаривать его пришлось довольно долго.

Это не первый опыт музыканта в кино. Ранее он сыграл самого себя в шести фильмах, последним из которых стал «Бриджит Джонс 3».

В предыдущих выпусках сериала мы уже видели ударника группы Coldplay Уилла Чемпиона и гитариста Snow Patrol Гари Лайтбоди.

Следующая серия нового сезона «Игры престолов» выйдет 23 июля.