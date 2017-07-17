На выходных пользователи китайского сервиса микроблогов Sina Weibo заметили, что посты с упоминанием Винни-Пуха блокируются, а при попытке вбить имя персонажа в поисковую строку появляется надпись «контент вне закона». Кроме того, в мессенджере WeChat, который используют почти 900 тыс. граждан Китая, теперь нельзя общаться gif-анимациями с изображениями медвежонка — их попросту больше нет.

Financial Times связывает запрет с тем, что председателя КНР Си Цзиньпина часто сравнивают с мультипликационным персонажем. Например, в 2013 году в соцсетях был популярен коллаж, на котором с одной стороны изображены Винни-Пух и Тигра, с другой — китайский лидер и Барак Обама.

#Chinese government blocks meme that compares Xi Jinping to Winnie the Pooh and #Obama to #Tiger ! pic.twitter.com/HsP0RQ03DA — Alfredo Medellín (@AlfredoMedelln) June 16, 2013

На еще одной популярной картинке Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абе сравнивают с Винни-Пухом и осликом Иа-Иа.

Решение забанить Винни-Пуха именно сейчас FT объясняет предстоящим осенним съездом Коммунистической партии (КПК). «Исторически под запретом были две вещи: политическая организационная работа и политическая деятельность, — приводит газета слова специалиста по медиа, доцента Пекинского университета иностранных языков Цяо Му. — Но в этом году появился третий запрет: обсуждение председателя КНР».

В Китае весьма распространена практика запрета каких-либо слов перед проведением важных политических событий. На прошлой неделе в черном списке оказалась аббревиатура RIP («покойся с миром»). Пользователи упоминали ее в связи со смертью нобелевского лауреата, диссидента Лю Сяобо.