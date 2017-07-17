На выходных пользователи китайского сервиса микроблогов Sina Weibo заметили, что посты с упоминанием Винни-Пуха блокируются, а при попытке вбить имя персонажа в поисковую строку появляется надпись «контент вне закона». Кроме того, в мессенджере WeChat, который используют почти 900 тыс. граждан Китая, теперь нельзя общаться gif-анимациями с изображениями медвежонка — их попросту больше нет.
— Alfredo Medellín (@AlfredoMedelln)
#Chinesegovernment blocks meme that compares Xi Jinping to Winnie the Pooh and #Obamato #Tiger! pic.twitter.com/HsP0RQ03DA June 16, 2013
На еще одной популярной картинке Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Синдзо Абе сравнивают с Винни-Пухом и осликом Иа-Иа.
RT— Nancy 韵 (@NancyYunTang)
@benyunmowangI really should read Winnie the Pooh… #Xi #Abe #APEC2014 #China #Japan @EleanorFreund@mwings17 pic.twitter.com/W9nr0Hx1XA November 10, 2014
Решение забанить Винни-Пуха именно сейчас FT объясняет предстоящим осенним съездом Коммунистической партии (КПК). «Исторически под запретом были две вещи: политическая организационная работа и политическая деятельность, — приводит газета слова специалиста по медиа, доцента Пекинского университета иностранных языков Цяо Му. — Но в этом году появился третий запрет: обсуждение председателя КНР».
В Китае весьма распространена практика запрета каких-либо слов перед проведением важных политических событий. На прошлой неделе в черном списке оказалась аббревиатура RIP («покойся с миром»). Пользователи упоминали ее в связи со смертью нобелевского лауреата, диссидента Лю Сяобо.