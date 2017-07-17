«Искусственный интеллект — тот редкий случай, когда мы должны оставаться начеку и вовремя регулировать его развитие, вместо того, чтобы реагировать на результат. Потому что к моменту, когда мы решим среагировать, может быть уже слишком поздно», — сказал Маск на конференции U.S. National Governors Association в минувшие выходные. «Искусственный интеллект — это огромный риск для самого существования человеческой цивилизации», — закончил он.

Маск приводил аргументы в пользу того, что искусственный интеллект, способный к обучению, станет опасным до того, как люди это заметят и примут меры. Возможно, это случится нескоро. Но вспомним о глобальном потеплении: где-то оно происходит, считанные специалисты переживают по этому поводу, но пока не происходит глобальных катастроф, никто всерьез этим не озабочен.