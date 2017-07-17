В качестве подарка к Всемирному дню эмодзи, который отмечается 17 июля, Apple представили финальные версии некоторых новых эмодзи, которые станут доступны в iOS 11 уже этой осенью.

Пользователи техники Apple получат в свое распоряжение изображения бородатого мужчины, мусульманки, кормящей грудью женщины, а также нескольких видов еды, например, сэндвича и кокоса. Кроме того, дизайнеры добавят в набор новые смайлы, среди которых есть «взрыв мозга», рвота, «чокнутое лицо» (wacky face) и улыбка со звездами вместо глаз. В компании также намекнули, что нам стоит ожидать необычных животных и мифических созданий, таких как тираннозавр и эльф.

Глава ресурса Emojipedia Джереми Бардж, по чьей инициативе и был создан Всемирный день эмодзи, предполагает, что самыми популярными станут рвота и «чокнутое лицо». Он также отметил, что пользователи часто просят добавить возможность выбрать эмодзи с рыжими волосами, что разработчики и планируют сделать в 2018 году.

В честь Всемирного дня эмодзи London’s Royal Opera House покажет 20 известных опер и балетов в формате эмодзи, а Empire State Building обещает засиять желтым цветом.

В первый раз праздник отмечали 17 июля 2014 года. В прошлом году в праздновании участвовали такие компании, как Google, Disney, General Electric, Twitter и Coca-Cola.