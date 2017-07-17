1.

В одной из сцен «Цельнометаллической оболочки» Стэнли Кубрика дрилл-сержант Хартман диктует зеленым солдатам: «Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта — моя». В антивоенном фильме эта сцена отсылает к чрезмерному преклонению перед оружием, однако, судя по тому, что пишет The Atlantic , скоро станет реальностью.

Прямо сейчас в различных войсках США — от пехоты до авиации — проводится беспрецедентный эксперимент по мониторингу здоровья добровольно вызвавшихся военнослужащих. Их обвешивают датчиками, просвечивают инфракрасным излучением, сканируют через специальные линзы — и все это, чтобы составить максимально полную картину индивидуальных физиологических особенностей бойцов, в том числе и во внеслужебное время.

Армии это нужно для буквально для того, о чем говорил сержанта Хартмана, — чтобы вооружение и оборудование подстраивалось под индивидуальные особенности солдат. Например, дисплей в истребителе может показывать одному пилоту чуть больше данных, а другому чуть меньше, в зависимости от того, насколько хорошо каждый из них умеет ориентироваться в пространстве.

Однако оружием дело не ограничивается. Столь масштабный мониторинг позволит отбирать для заданий и должностей самых подходящих бойцов: воевать будут те, кому нравится адреналин и хаос схватки, а в штабе останутся те, кому ближе армейская дисциплина.

Впрочем, этому есть применение и в мирной жизни. Как рассказывает один из исследователей, благодаря армейской инициативе в будущем мы, возможно, будем получать лекарства исходя из данных о наших ДНК и РНК. Вопрос только в том, не придётся ли для этого круглосуточно наблюдать за населением.

2.

На волне популярности вейпинга и усиления ограничительных мер против курения можно было бы подумать, что крупные табачные компании вроде British American Tobacco (BAT) переживают упадок и вовсю перестраивают свое производство, чтобы продавать жидкости для электронных сигарет.

Как пишет The Guardian , на самом деле все совсем наоборот.

Как бы ни дорожали обычные сигареты, крупные табачные компании (их еще называют Big Tobacco) чувствуют себя прекрасно. Например, на очередном собрании в марте председатель совета директоров British American Tobacco назвал прошедший год «годом выдающихся успехов» — прибыль выросла до 6,7 миллиардов долларов. За 2016 год компания продала 665 миллиардов сигарет, на два миллиарда больше, чем в предыдущем. Это по 100 штук на каждого живущего на Земле человека. Продажи ключевых брендов BAT — Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans — выросли на семь процентов.

А показатели продаж «продуктов следующего поколения» вроде товаров для вейпинга оказались настолько малы, что по правилам рынка ценных бумаг их можно вообще не разглашать. Примерно такая же ситуация наблюдается у остальных членов Big Tobacco — Philip Morris International, Imperial Brands, Japan Tobacco International и China Tobacco.

Причина проста: Big Tobacco теперь делает ставку на развивающиеся страны вроде Индонезии и Египта, которые в BAT, например, считаются ключевыми рынками — в обеих странах число курильщиков неуклонно растет. Как и количество смертей от болезней, вызванных курением.

При этом на рынке табачные компании считаются безопасными вложениями: в Big Tobacco инвестируют практически все крупные инвестиционные фирмы в мире. Словом, хоронить эту индустрию еще очень рано.

3.

Члены движения No Borders выступают за мир без территориальных границ, с полной свободой перемещения. Одна из участниц организации на страницах Aeon рассказала о жизни в лагере беженцев под названием «Джунгли» (Jungle) неподалеку от французского города Кале.

Если отбросить ее местами чрезмерный восторг по поводу существования вне правил и границ, получается история о смешении культур в месте, за которым и статус лагеря беженцев официально закреплен не был — французские власти молчаливо позволили беженцам жить самим по себе, вне европейских законов.

«Джунгли» были автономной общиной: жители успели выработать свой язык с уникальными словами, там появились новые политические движения, в лагере постоянно открывались разнообразные заведения, люди работали сообща, чтобы пересечь границу с Великобританией. Власти их практически не беспокоили, крупные гуманитарные организации грузы не поставляли — беженцы напоминали о себе только частыми демонстрациями с требованиями то найти виновников убийц одного из них, то убрать ограждение вокруг лагеря.

В этом и заключается главный пафос материала: что в 21 веке посреди Франции вообще могла появиться такая вот община, словно реинкарнация древних племен. Правда, просуществовала она недолго: с января 2015 года по октябрь 2016-го. Мечта автора из No Borders рухнула, когда власти решили расселить всех беженцев из-за того, сколько ненужного внимания прессы притягивали к себе «Джунгли». Да и условия жизни там были, прямо скажем, так себе.

4.

На рынках недвижимости многих городов США и Европы происходит настоящая война. Ее причина: сервисы краткосрочной аренды жилья вроде Airbnb. Проблема настолько важна, что города и штаты принимают специальные законы, чтобы урегулировать ситуацию. Об этом пишет Outside .

Владельцы домов и квартир выяснили, что сдавать помещения на короткое время через тот же Airbnb гораздо выгоднее, и постепенно начинают переходить с долгосрочной аренды на краткосрочную, спрос на которую постоянно растет: все большему количеству людей нравится жить не в отеле, а в обычном доме со всеми удобствами, мимикрируя под местных жителей.

Заложниками ситуации становятся обычные люди вроде Брайана Баркера, сотрудника некоммерческой организации для помощи инвалидам, который переехал в маленький горный городок, чтобы растить детей на природе. Однажды ему сообщили, что владельцы его дома планируют выселить Баркера и сдать недвижимость через VRBO — сервис для поиска жилья на каникулы. В итоге ему придется снова переезжать, как минимум, на 50 километров от насиженного места.

Однозначного мнения насчет пользы или вреда краткосрочной аренды нет. С одной стороны, она помогает среднему классу зарабатывать деньги и выплачивать долги, а туристическим городам, которых эта проблема касается в первую очередь, справляться с сезонным наплывом туристов. С другой, обычным горожанам становится гораздо сложнее найти для себя жилье, поскольку владельцам проще сдать его через Airbnb на неделю и получить столько же, сколько они выручили бы за месяц долговременной аренды.

Плюс, все противоречия глубоко персонализированы. Автор материала посещает собрание в городке, где пока что живет Баркер: одни жители обеспокоены вредом, который кратковременная аренда может нанести экономике городка, а другим необходимы деньги, которые она им приносит. При этом на собрании отсутствует мэр, по самой прозаичной причине: он сам сдает жилье в краткосрочную аренду, и потому является заинтересованной стороной.