18 июля в 27-этажном «доме-книжке» на Новом Арбате произошел пожар, который охватил свыше 200 тыс. квадратных метров. В здании, принадлежавшем компании Capital Group, располагалась гостиница. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным источников ТАСС, одной из причин возгорания могло быть нарушение правил пожарной безопасности при строительных работах.

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#арбат #горит #пожар

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#арбат #новыйарбат #арбатвогне #пожар

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