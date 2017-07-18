18 июля в 27-этажном «доме-книжке» на Новом Арбате произошел пожар, который охватил свыше 200 тыс. квадратных метров. В здании, принадлежавшем компании Capital Group, располагалась гостиница. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным источников ТАСС, одной из причин возгорания могло быть нарушение правил пожарной безопасности при строительных работах.

#арбат #горит #пожар A post shared by @liebenk on Jul 18, 2017 at 1:06am PDT

По предварительным данным, в пожаре на Новом Арбате никто не пострадал https://t.co/8dHjj6N5FC pic.twitter.com/1xfx3dNSlK — #говоритмосква (@govoritmsk) July 18, 2017

A post shared by @sasha_tutin on Jul 18, 2017 at 1:23am PDT

#арбат #новыйарбат #арбатвогне #пожар A post shared by Дмитрий Смирнов (@smirnovdv2010) on Jul 18, 2017 at 12:57am PDT