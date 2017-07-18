18 июля в 27-этажном «доме-книжке» на Новом Арбате произошел пожар, который охватил свыше 200 тыс. квадратных метров. В здании, принадлежавшем компании Capital Group, располагалась гостиница. В результате происшествия никто не пострадал.
По данным источников ТАСС, одной из причин возгорания могло быть нарушение правил пожарной безопасности при строительных работах.
По предварительным данным, в пожаре на Новом Арбате никто не пострадал— #говоритмосква (@govoritmsk)
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