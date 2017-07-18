Стивен Кольбер начал презентацию «Недели России» с монолога-пародии на встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой.

Сейчас это самая обсуждаемая тема на американском телевидении. Скандал разгорелся 10 июля после статьи The New York Times , в которой рассказывается, что Весельницкая предлагала сыну президента США компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Сам Трамп-младший позднее признал факт встречи, но отметил, что никаких значимых сведений у его собеседницы не было. По его словам, информация о компромате использовалась как повод, а на самом деле российский юрист хотела поговорить о проблеме усыновления детей.

Кольбер в своем монологе на шуточный манер пересказывает последние скандальные новости. Недавно выяснилось, на встрече Трампа-младшего и Весельницкой присутствовал еще один человек — Ринат Ахметшин, которого американские СМИ называют его бывшим сотрудником советских спецслужб. «Дело в том, что на прошлой неделе Дональд Трамп-младший не упоминал другого парня-шпиона из России. Возможно, это просто вылетело у него из головы. С этим гелем для волос, некоторые вещи, наверное, просто соскальзывают», — пошутил комик.

Затем Кольбер приводит заголовки американских СМИ, из которых выясняется, что на встрече могли присутствовать от шести до восьми человек. «ВОСЕМЬ! И это не считая тех, кто мог быть спрятан внутри этих восьми россиян» (шутка про матрешку). Это первый случай, когда Трамп приуменьшил размер толпы", — заявил он.

В первом выпуске зрители увидели сюжет из Санкт-Петербурга и студии «Вечернего Урганта». В одной из сцен телеведущий походит к местному и просит рассказать его типичную русскую шутку. «Ворона летит и ударяется в шлагбаум и потом говорит: шлагбаум-баум-баум-баум», — рассказал мужчина.

Затем Кольбер отправляется к Ивану Урганту и спрашивает о цензуре и о том, комфортно ли ему говорить о политике на своем вечерном шоу.

Всего в рамках «Недели России» будет показано несколько разных роликов. В том числе сюжеты из президентского люкса в отеле «Ритц-Карлтон» (Трамп якобы заказывал туда проституток. — Esquire), а также диалоги с миллиардером Михаилом Прохоровым, российским экспертом по безопасности и с неким «диссидентом».

А вот тизер к первому выпуску. Кольбер гуляет по Красной площади, который американцы «привыкли считать эпицентром всего зла». Телеведущий задается вопросом, находятся ли Россия и США на пороге новой холодной войны. Ответ он предлагает узнать у карамельного фраппучино, который он купил в кофейне Starbucks неподалеку.