Иллюстратор из китайского города Шэньчжэнь, известный под ником Along72 заменяет персонажей картин известных художников анимированными пандами.

Он уже переделал «Мону Лизу», «Тайную вечерю», «Девушку с жемчужной сережкой», «Крик» и ряд других полотен. С работами можно ознакомиться на странице художника .

«Панда Лиза»

«Панда с жемчужной сережкой»

«Крик панды»

Витрувианская панда

В Китае панда — священное животное, один из символов страны.

Недавно в китайской провинции Шаньси построили солнечную электростанцию, которая сделана в форме черно-белого медведя.