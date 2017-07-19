В конце первой серии седьмого сезона королева драконов Дейенерис прибывает в замок «Драконий камень», крепость, в которой обитали ее предки. Замок выглядит необитаемым, но есть веские причины считать, что это не так.

Как мы помним, Станнис Баратеон покинул замок «Драконий камень» в конце четвертого сезона, чтобы в походе на север потерять семью, армию и погибнуть самому. Тем не менее, согласитесь, это выглядит странно — Дейенерис просто заходит в совершенно необитаемую крепость через главные ворота. Уходя, Баратеон не запер дверь? Не оставил детей и стариков? Кого-нибудь, чтобы поливать цветы?

Как бы то ни было, самые наблюдательные пользователи Reddit заметили, что замок не такой безлюдный, как кажется на первый взгляд. Создатели сериала оставили нам подсказку прямо в официальном трейлере седьмого сезона. В моменте 0:57 — 01:00 отчетливо видно, как за прибывающей на побережье армией королевы драконов с утеса наблюдает никто иная, как красная жрица Мелисандра.

Давайте восстановим хронику событий: Джон Сноу выгнал Мелисандру из Уинтерфела, когда узнал, что она принесла дочь Станниса в жертву богу Р’Глору. Мелисандра — жрица владыки света, которая ищет Принца, обещанного в пророчествах, реинкарнацию легендарного героя Азора Ахая.

Еще до встречи с Джоном Сноу Мелисандра уже жила в «Драконьем камне», как ближайший советник Станниса Баратеона, которого ошибочного считала тем самым Принцем. Сейчас жрица верит в Джона Сноу, которого она вернула с того света. Но, если она вернулась в «Драконий камень» (что выглядит вполне логичным шагом), намерена ли она занять сторону Дейенерис, или попробует уговорить ее объединить войска с Джоном Сноу?