Пользователь Facebook Рэндалл Джонс опубликовал эту логическую задачу около года назад, но она до сих пор остается популярной — спасибо трем миллионам пользователей, которые до сих пор бьются над ее решением.

Вот она:

Судя по комментариям, самые популярные варианты ответа — 40, 52 или 96.

Но у этой задачи, на самом деле, два правильных решения. Вот они:

1) Прибавить к сумме уравнения сумму предыдущего:

1 + 4 = 5

5 + 2 + 5 = 12

12 + 3 + 6 = 21

21 + 8 + 11 = 40

Недостающим числом будет 40.

2) Просто умножить две цифры между собой и прибавить к получившейся сумме меньшу из них.

1 + (4 x 1) = 5

2 + (5 x 2) = 12

3 + (6 x 3) = 21

8 + (11 x 8) = 96

Недостающим числом будет 96.

Все просто! И не спрашивайте, каким образом кто-то насчитал 52.