Пользователи Twitter активно обсуждают пополнение в коллекции музея мадам Тюссо в Орландо (США) — скульптуру Бейонсе. Возмущенные поклонники пишут, что в ней нет ничего общего с певицей.

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«Линдси Лохан, Джессика Симпсон. Может, даже Бритни, но никак не Бейонс».

Главный редактор журнала Allure Мишель Ли предположила, что скульптуры, создававшие восковую фигуру, просто никогда не видели певицу.

Желающим посмотреть на реалистичную восковую модель Бейонсе издание Romper советует отправиться в музей мадам Тюссо в Сан-Франциско.

Музей мадам Тюссо — самый большой и известный в мире музей восковых фигур, основная экспозиция которого расположена в Лондоне. Он был основан в 1835 и на данный момент имеет филиалы в 19 городах мира.