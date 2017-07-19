Пользователи Twitter активно обсуждают пополнение в коллекции музея мадам Тюссо в Орландо (США) — скульптуру Бейонсе. Возмущенные поклонники пишут, что в ней нет ничего общего с певицей.

«Линдси Лохан, Джессика Симпсон. Может, даже Бритни, но никак не Бейонс».

Lindsay Lohan. Jessica Simpson. Maybe even Britney at the right angle but this darling is NOT Beyoncé. https://t.co/aVxAfSK2ml — morgs (@hotbeansmorgan) July 19, 2017

Главный редактор журнала Allure Мишель Ли предположила, что скульптуры, создававшие восковую фигуру, просто никогда не видели певицу.

Theory: Beyoncé wax figure makers have never seen Beyoncé pic.twitter.com/bZ2PWCUzUs — Michelle Lee (@heymichellelee) July 19, 2017

Желающим посмотреть на реалистичную восковую модель Бейонсе издание Romper советует отправиться в музей мадам Тюссо в Сан-Франциско .

Музей мадам Тюссо — самый большой и известный в мире музей восковых фигур, основная экспозиция которого расположена в Лондоне. Он был основан в 1835 и на данный момент имеет филиалы в 19 городах мира.