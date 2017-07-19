В 2003 году американский актер Томми Вайсо написал, спродюсировал, снял и сам же сыграл в фильме «Комната». По мнению многих, это картине было суждено стать одной из худших в истории кинематографа, но она стала культовой. Несмотря на бесчисленное количество дизайнерских, сценарных, технических и нарративных недостатков (например, некоторые сцены в фильме сняты не в фокусе, потому что никому не пришло в голову вставить в камеру нужный объектив), «Комната» заинтересовала зрителей безумной историей, которая за ней стоит.

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Съемки ленты окружены множеством загадок и нелепых фактов — например, вся маркетинговая компания фильма заключалась в том, что Вайсо снял один-единственный рекламный щит на весь Голливуд и «держал» его в течение 5 лет за $5,500 в месяц.

Джеймс Франко сделал фильм о съемках картины, основанный на книге «Горе-творец» актера Грега Сестеро, сыгравшего в «Комнате» одну из ролей.

После дебюта на фестивале South by Southwest, где фильм получил прекрасные отзывы, первый трейлер «Горе-творца» наконец появился в Интернете. В нем Франко, играющий Вайсо, дубль за дублем пытается снять одну сюжетную линию, и мы уверены, что на так оно и было.