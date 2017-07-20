О личном письме рэпера Тупака Шакура Мадонне стало известно в начале месяца, когда его выставили на аукцион Gotta Have It! Collectibles по стартовой цене $100 000. На продажу выставлялись еще 22 вещи, принадлежавшие певице, в том числе ее нижнее белье и расческа с волосами.

Мадонна обратилась в Верховный суд, который принял решение приостановить аукцион.

«Тот факт, что я селебрити, не исключает моего права отстаивать свою личную жизнь, в том числе в отношении крайне чувствительных вещей. По [выставленным на продажу] моим волосам можно определить данные ДНК. Это возмутительно и оскорбительно, что мой ДНК может быть выставлен в общий доступ на продажу», — передает слова певицы Associated Press .

По словам певицы, об аукционе она узнала из СМИ. Певица предполагает, что вещи могла украсть ее бывшая подруга Дарлен Лутц, которая помогала ей паковать вещи при переезде.

О письме Тупака Шакура, которое датировано 1995 годом, раньше не было известно. В нем рэпер пишет, что не может встречаться с Мадонной из-за того, что она белая, а он темнокожий.