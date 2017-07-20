17 июля молодая девушка, чье имя не называется, выложила в Snapchat короткое видео, в котором она прогуливается по старинной крепости Ушайкир в окрестностях Эр-Рияда (Саудовская Аравия), одетая в юбку выше колена и топ без рукавов. Видео быстро разлетелось по соцсетям среди граждан страны: помимо Snapchat им активно делились пользователи Twitter. Ролик вызвал неоднозначные реакции: пока одни яростно критиковали девушку за нарушение законов Саудовской Аравии, другие выступали в ее защиту. Как бы то ни было, на следующий день героиню ролика арестовала полиция. Девушка пробыла за решеткой около суток. По местным законам, женщине могло грозить наказание плетьми, однако после допроса, подробности которого также неизвестны, ее отпустили.

Тот самый ролик:

По законам Саудовской Аравии, девушки и женщины (в том числе — иностранные туристки) обязаны носить головные платки и абаи, полностью скрывающие тело, лицо и ноги, многие носят одежду, закрывающую лицо. Кроме того, женщинам запрещено иметь паспорт, путешествовать без разрешения родственников-мужчин и водить автомобиль.

Реакция на поступок девушки показывает, насколько распространены в Саудовской Аравии консервативные взгляды, несмотря на недавние шаги правительства по модернизации и ослаблению некоторых правил.

Писатель Ибрагим ал-Мунайиф написал: «Также, как мы просим наших людей уважать законы стран, в которые они путешествуют, они должны уважать и наши законы».

#مطلوب_محاكمه_مودل_خلود لأن تصرفها همجي!لازم تحترم القانون اعجبك او ما اعجبك!>لو كل واحد تمرد على القانون لأنه مو عاجبه، بتصير الدعوة فوضى pic.twitter.com/f7k294gWlc — إبراهيم المنيف (@altamimi14) July 16, 2017

Академик Амаль аль-Хаззани считает иначе: «Учитывая, что мы хотим привлечь больше западных туристов, мы должны ослабить правила. Привыкайте к этому».

#مطلوب_محاكمة_مودل_خلود لنفترض أن هذه الفتاة سائحة إيطالية تتعرف على ماضينا العريق تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ بعدم الاعتماد على النفط. تعودوا pic.twitter.com/Mre66KBbFs — رأي حر (@zmarf7985) July 16, 2017

31-летний наследник престола, принц Мохаммед бин Салман идет навстречу молодежи, выдвигая предложения по послаблению правил поведения женщин в стране. Отметим, что больше населения королевства — молодые люди младше 25 лет.

Так, на прошлой неделе правительство объявило, что впервые в Саудовской Аравии молодым девушкам разрешат заниматься спортом и иметь доступ к классам физической культуры. Кроме того, ограничены полномочия религиозной полиции — им официально более не разрешено арестовывать людей. Несмотря на это, девушку из ролика обвинили в неподобающем поведении тысячи пользователей соцсетей.

Некоторые из ее защитников в сети припомнили, что в мае в Королевство прибывал с визитом Дональд Трамп в компании жены и дочери, которые также были одеты в юбки, а не в полагающиеся абаи.