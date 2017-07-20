Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, ответственные за самое рейтинговое шоу канала HBO — «Игру престолов» — объявили о том, что готовят новый сериал. Он будет называться Confederate, а действие шоу развернется в альтернативной Америке, где гражданскую войну выиграли Конфедеративные штаты и рабовладельчество легально по сей день.

События сериала расскажут о так называемой Третьей Гражданской войне и покажут героев по обе стороны линии Мэйсона-Диксона (символическая граница между свободными от рабства штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. — Esquire). Героями станут борцы за свободу, охотники на рабов, политики, аболиционисты, журналисты, руководители рабовладельческого конгломерата и семьи, находящиеся в подчинении.

«"Игра престолов» близится к завершению, а мы намерены продолжать сотрудничество с Дэном и Дэвидом, — рассказал Кейси Блойс, вице-президент канала НВО, — их изобретательный и умный подход к повествованию вовлекает аудиторию и отправляет ее в незабываемое путешествие".

Производство Confederate начнется сразу после завершения восьмого сезона «Игры престолов».