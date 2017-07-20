Пользователь Facebook Кеннет Уильям опубликовал на своей странице видео, в котором видно, как небольшой одномоторный самолет Cessna приземляется прямо на шоссе. «Самолет только что приземлился на шоссе Sunrise прямо передо мной. Безууумие», — подписал он.

Пилот Джим О’Доннел летел из Нью-Йорка в Нью-Джерси, когда внезапно столкнулся с механическими неисправностями самолета. Он был вынужден совершить экстренную посадку на глазах у ошеломленных водителей на шоссе Лонг-Айленда. В интервью WCBS Newsradio 880 он рассказал, что самолеты были и перед, и за ним.

После посадки О’Доннел съехал на эстакаду, после чего самолет был благополучно отбуксирован в аэропррт Брукхэвена. Никто не пострадал.