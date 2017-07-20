22 июля в парке спорткомплекса «Лужники» пройдет фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка». Хедлайнерами станут британская поп-звезда Элли Голдинг, впервые выступающая в России, и ее соотечественницы из Years & Years. Гости также смогут услышать американку Александру Сэвиор, которая работает с фронтменом Arctic Monkeys Алексом Тернером, молодую певицу из Финляндии ALMA и французов из группы Her — протеже Фаррела Уильямса и The Weeknd.

Плейлист от британского дуэта Overmono
Далее Плейлист от британского дуэта Overmono
Отборная электроника от Бенедикта Фрея
Далее Отборная электроника от Бенедикта Фрея

Из русскоязычных артистов на сцене «Ласточки» выступит Иван Дорн, который презентует свой новый альбом OTD, а также исполнит старые и полюбившиеся всем песни.

Организаторы фестиваля составили плейлист, который поможет вам подготовиться к концерту в Лужниках и настроиться на приятные выходные.

Помимо музыки гостей «Ласточки» ждет еда от более чем сорока самых интересных гастропроектов столицы, спортивные занятия и мастер-классы.