22 июля в парке спорткомплекса «Лужники» пройдет фестиваль музыки и активного отдыха «Ласточка». Хедлайнерами станут британская поп-звезда Элли Голдинг, впервые выступающая в России, и ее соотечественницы из Years & Years. Гости также смогут услышать американку Александру Сэвиор, которая работает с фронтменом Arctic Monkeys Алексом Тернером, молодую певицу из Финляндии ALMA и французов из группы Her — протеже Фаррела Уильямса и The Weeknd.

Из русскоязычных артистов на сцене «Ласточки» выступит Иван Дорн, который презентует свой новый альбом OTD, а также исполнит старые и полюбившиеся всем песни.

Организаторы фестиваля составили плейлист, который поможет вам подготовиться к концерту в Лужниках и настроиться на приятные выходные.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/esquire.russia/playlists/1000'>Ласточка</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/esquire.russia'>esquire.russia</a> на Яндекс. Музыке

Помимо музыки гостей «Ласточки» ждет еда от более чем сорока самых интересных гастропроектов столицы, спортивные занятия и мастер-классы.