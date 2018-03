На момент смерти лидеру группы был 41 год. Он долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. У Беннингтона осталась жена и шестеро детей.

В начале этого года группа выпустила новый альбом, One More Light, с которым собиралась приехать в августе в Москву.

Многие друзья и коллеги уже выразили соболезнования его семье в твиттере.

«Честер был одним из добрейших людей, который когда-либо приходил на мое шоу. Сочувствую его семье и друзьям. Мы будем ужасно по нему скучать».

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 июля 2017 г.

«Совсем нет слов. Мы убиты горем. RIP Честер Беннингтон».

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us — OneRepublic (@OneRepublic) 20 июля 2017 г.

«Боже. Покойся с миром, Честер Беннингтон из Linkin Park. Мы скорбим по тебе. Суицид — это дьявол, гуляющий по земле».

Saddened to learn about the passing of the talented Chester Bennington from Linkin Park. My heart breaks for his family and children. — Ashley Greene (@AshleyMGreene) 20 июля 2017 г.

«Печальная новость о смерти талантливого Честера Беннингтона из Linkin Park. Соболезную его семье и детям».

Chester it was truly a pleasure, thank you for sharing your greatness… #RIP #LinkinPark — King Push (@PUSHA_T) 20 июля 2017 г.

«Честер, было очень приятно знать тебя, спасибо, что делился своим величием».