Судмедэксперты провели эксгумацию останков Сальвадора Дали и с удивлением обнаружили, что усы художника до сих пор сохраняют форму и вид — и это спустя 28 лет после смерти в 1989 году. «Они все еще сохраняют классическую форму 10:10», — рассказал один из экспертов, отсылая к положению часовых стрелок на циферблате.

Тело живописца также хорошо сохранилось благодаря бальзамированию.

Эксгумация была санкционирована судом для проведения ДНК-анализа. Иск подала 61-летняя гадалка на картах таро Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что является внебрачной дочерью именитого сюрреалиста. Результаты анализа станут известны в сентябре.

Художник был похоронен в склепе на территории основанного им театра-музея в городе Фигерасе на северо-востоке Испании. Для того, чтобы извлечь гроб Дали, экспертам пришлось поднять каменную плиту весом 1,5 тонны.

В 1929 году Сальвадор Дали познакомился с Галой (Еленой Дьяконовой) и женился на ней в 1932-м. Детей у пары не было.