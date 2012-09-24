Атолл Мидуэй — группа островов в cеверной части Тихого океана на полпути между Калифорнией и Японией. Это узкая полоса песка и скал, со всех сторон окруженная тысячами миль воды. Рядом находится Северно-Тихоокеанский субтропический водоворот — сильное течение, на поверхности которого скопились тонны пластикового мусора. Это место называется Большим тихоокеанским мусорным пятном. По территории оно в 2 раза больше площади штата Техас, а общая масса плавающего на поверхности пластика в 7 раз превосходит обитающий в этом районе планктон.