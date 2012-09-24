Атолл Мидуэй — группа островов в cеверной части Тихого океана на полпути между Калифорнией и Японией. Это узкая полоса песка и скал, со всех сторон окруженная тысячами миль воды. Рядом находится Северно-Тихоокеанский субтропический водоворот — сильное течение, на поверхности которого скопились тонны пластикового мусора. Это место называется Большим тихоокеанским мусорным пятном. По территории оно в 2 раза больше площади штата Техас, а общая масса плавающего на поверхности пластика в 7 раз превосходит обитающий в этом районе планктон.
На атолле Мидуэй живут около 2 млн птиц, в том числе самая большая в мире колония черноспинных альбатросов — 452 609 гнездующихся пар. Птицы кормят птенцов пластиком, потому что, собирая с поверхности океана все, что, по их мнению, выглядит съедобным, принимают яркие кусочки за пищу.
Каждый год из-за отравления пластиковым мусором погибает около 40% птенцов альбатроса, то есть, по подсчетам экспертов, каждые 5 минут умирает один альбатрос. Крис Джордан нашел на атолле тысячи скелетов птенцов, на месте желудка которых просвечивал пластик.
В некоторых случаях останки почти разложились, но пластик оставался неизменным. Чтобы задокументировать этот феномен, Крис Джордан не передвинул ни один кусок пластика, и останки птиц оставались неприкосновенными.
Альбатросы — одни из самых крупных птиц в мире. Вес взрослой особи может достигать 11 кг, а размах крыльев — до трех с половиной метров. Большую часть жизни альбатрос проводит на море. Он возвращается на сушу только один раз в год для спаривания и откладывания яиц.
Подросшие птенцы покидают сушу и проводят от 5 до 10 лет в море, пока не достигнут половой зрелости. Они моногамны, и если один из партнеров погибает, другой может найти себе пару только через несколько лет или вообще предпочтет остаться в одиночестве.
Альбатросы имеют тенденцию возвращаться на то же место, где вылупились сами. В результате экспериментов было установлено, что взрослый темноспинный альбатрос устраивает гнездо в среднем на расстоянии 22 м от того места, где появился на свет сам.
В благоприятных условиях продолжительность жизни альбатроса может составлять более 50 лет. Самого старого из известных альбатросов окольцевали в зрелом возрасте, после чего он прожил 51 год, что дало ученым основания полагать, что он дожил примерно до 61 года.
Мировое производство пластика продолжает увеличиваться каждый год на 9%. По оценке ученых, за первые 10 лет XXI века будет произведено больше пластика, чем за всю предыдущую историю человечества.