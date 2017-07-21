Очередным героем вечернего шоу Стивена Кольбера стал российский бизнесмен Михаил Прохоров. Миллиардер пригласил американского телеведущего в свой особняк в коттеджном поселке Сколково, покатал на Maybach, угостил докторской колбасой и рассказал о своих самых странных увлечениях.

Это третий сюжет в целой серии программ, посвященной отношениям России и США.

Выпуск начинается с краткой биографии бизнесмена, в которой отмечены самые скандальные моменты — например, история с 20 моделями в Куршевеле. Затем в кадре появляется сам Прохоров.

Во время разговора Кольбер спрашивает бизнесмена о его причудах. «Я лишь пересматриваю сериал «Хорошая жена», вот и все», — отвечает Прохоров, а потом впускает телеведущего в «секретную комнату», где хранится автомат Калашникова, коллекция японских сюрикенов и фотография обнаженной девушки. «Красная комната боли», — тут же шутит Кольбер.

Там они покидали в стену топорики и сюрикены. Прохоров рассказал, что тренируется так каждый день.

Попутно он давал гостю советы олигарха: «Ты олигарх — ты ничего не боишься»; «Ты олигарх — ты должен быть спокоен в любой ситуации» и, наконец, «не привязывайся к вещам — будь свободен».