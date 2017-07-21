Во время вечернего приема в берлинском Clärchens Ballhaus герцог и герцогиня Кембриджские познакомились с немецким актером Томом Влашихой, который исполнил роль Якена Хгара, безликого из вселенной «Игры престолов».

Уильям и Кейт попросили Тома поделиться спойлерами к новому сезону, но тот отказал. «Они сказали, что очень любят «Игру престолов» и смотрели каждую серию. Они попросили спойлеры, но я ответил, что не могу рассказать им», — поделился Влашиха с журналистами.

Актер также удивился, что королевская семья находит время на просмотр такого продолжительного сериала.

Ранее в интервью BBC Radio One герцог и герцогиня Кембриджские рассказали, что в свободное время любят есть карри и смотреть «Игру престолов», облачившись в удобную одежду.