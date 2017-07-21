Во время вечернего приема в берлинском Clärchens Ballhaus герцог и герцогиня Кембриджские познакомились с немецким актером Томом Влашихой, который исполнил роль Якена Хгара, безликого из вселенной «Игры престолов».

Netflix опубликовал список сериалов, которые чаще всего смотрят «запоем»
Далее Netflix опубликовал список сериалов, которые чаще всего смотрят «запоем»
«Мозаика»: как Стивен Содерберг дважды убивал Шэрон Стоун
Далее «Мозаика»: как Стивен Содерберг дважды убивал Шэрон Стоун

Уильям и Кейт попросили Тома поделиться спойлерами к новому сезону, но тот отказал. «Они сказали, что очень любят «Игру престолов» и смотрели каждую серию. Они попросили спойлеры, но я ответил, что не могу рассказать им», — поделился Влашиха с журналистами.

Актер также удивился, что королевская семья находит время на просмотр такого продолжительного сериала.

Ранее в интервью BBC Radio One герцог и герцогиня Кембриджские рассказали, что в свободное время любят есть карри и смотреть «Игру престолов», облачившись в удобную одежду.