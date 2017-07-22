26-летний стилист Муханнад Омар придумал отличный способ выделиться среди коллег: он создает стрижки, в которых легко угадываются известные люди.

Его последним творением стал портрет Дональда Трампа. Парикмахер создал контуры лица американского президента, выбрив волосы по разной длине, но оставил прядь окрашенных волос на макушке — получилась убедительная вариация прически американского президента.

Портрет палестинского лидера Ясира Арафата

Омар вырос в лагере палестинских беженцев Ярмук в Дамаске, а в 2011 году, когда в Сирии начались беспорядки, перебрался в Бейрут (Ливан). Он надеется найти спонсора, который однажды инвестирует в его работы и поможет эмигрировать в Европу.