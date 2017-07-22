Кара Делевинь, супермодель и с недавних пор актриса, спела в саундтреке к новому фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», где она также исполняет одну из главных ролей.

Песня записана совместно с Фарреллом Уильямсом. Послушать ее можно тут:

Фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет», снятый по французскому комиксу, рассказывает историю двух спецагентов Валериана (Дейн Дехан) и его напарницы Лорелин (Делевинь), которые отправляются исследовать галактическую империю. В фильме также снялась певица Рианна.

Премьера картины в России запланирована на 10 августа