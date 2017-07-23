На экраны вышел «Дюнкерк» — самый последний и десятый по счету фильм Кристофера Нолана за его 19-летнюю карьеру. Не так мало, с учетом масштабов его картин — зрелищных, с блестящим сюжетом и впечатляющим актерским составом. Режиссер, возродивший жанр супергеройского кино, конечно, не всегда был большим игроком в Голливуде — первые два его фильма неоднозначно были приняты критиками.

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Продвигаясь в высшую режиссерскую лигу, Нолан продолжил менять перспективу времени и рассказывать о том, как хаос разрушает общество. Это темы, которые он любит изучать, независимо от того, насколько амбициозна картина. К выходу «Дюнкера» предлагаем вспомнить его фильмы, которые мы расставили по степени их значимости.

9. «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

В последнем фильме трилогии о Темном рыцаре (и самом слабом) Нолан выводит почти сломленного Бэтмана на последнюю битву — на этот раз против внушительного Бэйна, который хочет уничтожить Готэм, погрузив город в хаос.

8. «Интерстеллар» (2014)

В этом научно-фантастическом фильме Нолан исследует концепцию пространства и времени. Группа астронавтов, включая героем Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, отправляются в путешествие сквозь червоточину, чтобы переселить человечество с погибающей Земли на другую планету.

7. «Преследование» (1998)

Дебютный фильм Нолана рассказывает историю молодого человека, который следит за незнакомцами на улицах Лондона в надежде узнать об их жизни, но при этом сохраняя дистанцию. В какой-то момент он нарушает собственные правила и сближается c профессиональным вором, за мелкими преступлениями которого скрывается гораздо более темная тайна.

6. «Престиж» (2006)

В этом насыщенном триллере Хью Джекман и Кристиан Бейл играют двух враждующих иллюзионистов, одержимых собственным мастерством. И бонусом — Дэвид Боуи в роли изобретателя Николы Теслы.

5. «Бэтман: Начало» (2005)

В первом фильме трилогии о Темном рыцаре Нолан не просто возрождает легендарного героя, он в одиночку фактически меняет жанр супергеройского кино, внеся в образ теневого защитника Готэма долю реализма.

4. «Бессоница» (2002)

Еще один фильм о герое, который погружается в пучину безумия из-за окружающих его обстоятельств, с Аль Пачино в роли полицейского, преследующего серийного убийцу (Робин Уильямс) в маленьком городке в Аляске.

3. «Темный рыцарь» (2008)

Бесспорно — лучший супергеройский фильм за всю историю (и лучшая адаптация комикса). Это даже больше криминальная драма, не в последнюю очередь благодаря превосходной игре Хита Леджера в образе Джокера, которая принесла ему «Оскара».

2. «Начало» (2010)

В «Начале» Нолан возвращается к привычным интеллектуальным сюжетам, а заодно, когда дело доходит до техники кино, поднимает уровень режиссуры на новый уровень. Этот фильм также собрал блестящий актерский состав, который полностью погрузился в повествование и стал неотделимым от него.

1. «Помни» (2000)

В прорывном фильме Нолана главный герой (Гай Пирс) пытается вычислить убийцу своей жены, несмотря на травму головы, которая не позволяет ему воспринимать и запоминать новую информацию. Нолан и его брат Джонатан (соавтор сериала «Мир Дикого запада») получили за сценарий к картине номинацию на «Оскар».

Оригинал опубликован в американском Esquire