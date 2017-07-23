1. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТт»

Жан-Поль Готье не только придумал 954 костюма для всех персонажей фильма, но и постоянно присутствовал на съемках, контролируя, чтобы все выглядело строго по его задумке. Дизайнер не чужд самоцитирования — при всей самобытности костюмов «Пятого элемента», многие из них копируют образы коллекций Jean Paul Gaultier разных годов.

Это не первая и не единственная работа дизайнера для кино — Готье работал с Питером Гринуэем над фильмом «Повар, вор, его жена и ее любовник», с Жан-Пьером Жене над «Городом потерянных детей», а также одевал персонажей в «Кике» и «Коже, в которой я живу» Альмодовара.

2. «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»

Проиллюстрировать образ неудовлетворенной жизнью домохозяйки, решившей заняться проституцией, Луис Бунюэль позвал Ива Сен-Лорана. Гардероб Катрин Денев в роли Северин Серизи остался в истории эталонным примером моды 1960х. После съемок Сен-Лоран и Денев остались друзьями, и дизайнер продолжил одевать ее в жизни и на экране — по личной просьбе актрисы он создал наряды для ее героинь в картинах «Сирена Миссисипи», «Голод» и «Сука».

Полноценным художником по костюмам после «Дневной красавицы» кутюрье работал еще лишь однажды, в том же 1967 году для фильма Клода Лелуша «Жить, чтобы жить».

3. «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»

Режиссер Лука Гуаданиньо обрел мировую славу во многом благодаря Тильде Суинтон и Рафу Симонсу — кадры из фильмов «Я — это любовь» и «Большой всплеск» с элегантно одетой актрисой опубликовали все модные издания. В первом случае костюмы Тильды была работой Симонса для Jil Sander, в «Большом всплеске» — для Dior. Сейчас дизайнер возглавил Calvin Klein, интересно, будет ли героиня Тильды Суинтон в следующем фильме Гуаданиньо одета в CK.

4. «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»

Джорджио Армани работал в кино больше, чем кто-либо из модных дизайнеров. Все началось с «Американского жиголо» — после успеха картины к Армани стали обращаться как к главному специалисту по мужскому гардеробу. В костюмы от Armani одеты главные герои «Неприкасаемых», «Бесславных ублюдков», «Темного рыцаря», «Волка с Уолл-Стрит» и еще двух десятков фильмов. Но «Американский жиголо» остается самой яркой киноработой дизайнера: хотя фильму уже 37 лет, образ Ричарда Гира возглавляет сотни списков самых стильных мужских персонажей в кино — обгоняя даже «Американского психопата».

5. «БАРБАРЕЛЛА»

Испанец Пако Рабан прославился в середине 60-х, выпустив коллекции одежды с использованием пластика, металла и бумаги. Художник по костюмам Жак Фонтерей пригласил дерзкого дизайнера придумывать костюмы для Джейн Фонды в роли Барбареллы. Микс научной фантастики и эротики — вот как можно охарактеризовать и сам фильм, и работу Пако Рабанна. Также дизайнер придумал металлические купальники для фильма Робера Энрико «Искатели приключений» и несколько нарядов для героини Одри Хэпберн в картине «Двое на дороге».

6. «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

Баз Лурман и его жена и по совместительству художник по костюмам Кэтрин Мартин впервые сотрудничали с Миуччей Прада на съемках фильма «Ромео+Джульетта». 17 лет спустя, экранизируя «Великого Гэтсби», они вместе придумывали несколько десятков платьев для гардероба Дэйзи Бьюкенен. Массовка в сцене вечеринки в доме Гэтсби также одета в платья Prada и Miu Miu, причем из текущих коллекций брендов — Кэтрин Мартин говорила в интервью, что у них не было задачи снять документальный фильм, а наряды героев призваны, в первую очередь, передать дух происходящего.

К слову, мужские костюмы для фильма изготовила компания Brooks Brothers.

7. «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

Творческий тандем Одри Хепберн и Юбера де Живанши сложился на съемках фильма «Сабрина», где актриса сыграла на пару с Хамфри Богартом. Живанши получил за костюмы к «Сабрине» Оскар и обрел в лице Хепберн музу и друга на всю жизнь — она заказывала повседневную одежду только в Givenchy и приглашала дизайнера делать костюмы для всех своих главных ролей: «Забавная мордашка», «Как украсть миллион» и, конечно, «Завтрак у Тиффани». Черное платье, в котором героиня Хэпберн завтракала на Пятой авеню, в 2006 году было продано на аукционе за 923 тысячи долларов.

8. «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИЕНБАДЕ»

Габриэль Шанель впервые создала костюмы для художественной постановки в 1924 году — для балета «Голубой экспресс» Жана Кокто в рамках дягилевских «Русских сезонов». Работа в кино для дизайнера тоже началась с сотрудничества с Кокто («Смерть поэта»), позже были Луи Маль («Любовники») и Лукино Висконти (фрагмент «Бокаччо 70»). Самая удачная, по ее собственному мнению, коллаборация с режиссером у Шанель сложилось с Аленом Рене в работе над картиной «В прошлом году в Мариенбаде». Кстати, этим фильмом вдохновлен клип Blur на песню To the End .

9. «ЛЮБОВНИЦА-ХОЗЯЙКА»

Карл Лагерфельд на момент съемок «Любовницы-хозяйки» был дизайнером модного дома Chloé. По сюжету фильма квартирный вор Оливье в исполнении молодого Жерара Депардье влюбляется в профессиональную доминатрикс госпожу Ариану. Лагерфельд придумал для главной героини образы для всех случаев ее двойной жизни — и богемные женственные платья по моде середины 70-х, и рабочую униформу из кожи и латекса. Классический БДСМ-гардероб с корсетом и шпильками дизайнер дополнил лиловой накидкой и высокими перчатками.

10. «007: КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ»

Джеймс Бонд долгое время носил костюмы Brioni, но в последних двух фильмах переоделся в Tom Ford. Дизайнер сформировал для агента 007 полноценный гардероб, от верхней одежды и смокингов до солнцезащитных очков. «Координаты Скайфолл» были не первой работой дизайнера в кино — в 2009 году он в качестве режиссера снял фильм «Одинокий мужчина», а за картину «Под покровом ночи» в 2016 году даже получил один из главных призов Венецианского кинофестиваля. К слову, в собственных фильмах Том Форд предпочитает работать с приглашенными художниками по костюмам, и ни один герой не носит одежду Tom Ford.