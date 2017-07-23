Канал HBO на выставке Comic-Con показал первый трейлер ко второму сезону «Мира Дикого запада». Из ролика становится ясно, что в продолжении научно-фантастического сериала мы увидим восстание роботов.

В трейлере возвращается Человек в черном (Эд Харрис), Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд) с ожесточением расстреливает гостей тематического парка из ружья, а Мейв (Тэнди Ньютон) показывает Ли Сайзмору (создатель сюжетов «Мира Дикого запада») трупы его убитых коллег — все это под звуки песни I Gotta Be Me Сэмми Дэвиса-младшего.

Ранее авторы сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой заявили, что второй сезон будет еще более амбициозным, чем первый, и расскажет историю появляения парка.

«Мир Дикого запада» получил наибольшее число номинаций на премию «Эмми» 2017 года — в общей сложности 22, в том числев категории «Лучший драматический сериал», где конкуренцию ему составят «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

Второй сезон выйдет на экраны в 2018 году.