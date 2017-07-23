Интернет-знаменитости для поколения 16 лет и младше значат больше, чем все люди из телевизора вместе взятые. Учитывая этот факт, а также размер аудитории и заработка популярных блогеров, то, о чем пишет
Там им показывают, как вести соцсети, рассказывают о нюансах заработка на рекламе в Youtube, но интересно в тексте не это. А то, что дети из этого лагеря говорят, словно менеджеры из агентства «Мохнатый сыр»: о том, как важно выстраивать собственный бренд, как монетизироваться и воспитать собственную аудиторию.
Тут можно было бы поворчать о том, что лучше бы они бегали на улице или читали книги, однако в этом лагере детям рассказывают не только о предпринимательской стороне вопроса. Значительная часть посвящена и поведению в сети, взаимодействию с «хейтерами»: детей учат не показывать интерьер своего дома в роликах, банить авторов токсичных комментариев или, например, «чекиниться» в заведениях уже после посещения.
Для поколения, жизнь которого будет зависеть от интернета и соцсетей еще больше, чем наша, такие лагеря, возможно, очень удачное изобретение. И, скорее всего, скоро их будет гораздо больше.
В южнокорейской деревеньке Сосын-ри (Soseong-ri) всего 160 жителей, но с недавних пор количество людей на ее улицах выросло до нескольких тысяч. Все из-за американской системы противоракетной защиты, которую власти решили разместить на холме неподалеку от деревни. Однако наводнили ее не солдаты, а протестующие, как рассказывается в материале
Теперь фермеры, которые раньше выращивали дыни, уходят с полей пораньше, чтобы протестовать. Пожилые женщины, проводившие досуг за картами, теперь собираются, чтобы посмотреть новости, а местные буддистские монахи молятся рядом с молодыми активистами.
Словом, вся деревня мобилизовалась на протест. Причины у каждого свои: одной 84-летней женщине не нравится, что старинное кладбище, на котором похоронены ее родные, теперь находится на территории военной базы. 63-летний фермер бросил свое дело просто потому, что, как ему кажется, он обязан протестовать. Конца у этой истории пока что нет, но одно ясно точно: появление самого слабого намека на войну способно нарушить жизнь даже тихой корейской деревеньки.
Частицы под названием нейтрино — фундаментальная и таинственная часть Вселенной. У них нет электрического заряда и практически никакой массы. Они используются в науке и участвуют во взрывах звезд, а их количество превышает количество атомов в миллиарды раз. Судя по тому, что пишет в своем эссе на
Теоретически нейтрино описал итальянский физик Энрико Ферми с коллегой Вольфганг Паули. Из-за фашистов он бежал в США, где стал одним из ведущих ученых проекта «Манхэттен», а работа над нейтрино была отложена в пользу военных исследований. Изучать таинственные частицы продолжил Фредерик Райнес, и тоже в армейской лаборатории в местечке Лос-Аламос. Он с коллегой создал детектор весом в одну тонну (названный El Monstro) и смог-таки ухватить один из миллионов нейтрино, которые получаются из взрывов ядерных бомб.
Тут к истории нейтрино подключается бывший ассистент Ферми по имени Бруно Понтекорво, который тоже бежал от фашистов: сначала в Париж, а потом, когда город окружили немецкие танки, через Мадрид и Лиссабон в Нью-Йорк. В США Понтекорво занимался тем же, чем и Ферми, — военными исследованиями. После войны у ученых из его группы возникли вопросы относительно того, как правительство распоряжается их патентованными разработками: к делу подключилась ФБР, и выяснилось, что некоторые итальянские родственники Понтекорво открыто поддерживали коммунистов, а коллега передавал военные секреты СССР.
Дальше начался настоящий шпионский роман. Понтекорво решил бежать в Советский союз: во время отдыха в Италии в сентябре 1950 года он с семьей бежал в Рим, оттуда в Мюнхен, Стокгольм и Хельсинки, где встретился с советскими агентами. Жену и детей Понтекорво посадили в одну машину, а он сам спрятался в багажник другой — так ученый пересёк границу и приехал в Ленинград. Американские власти спохватились только через несколько недель.
В Союзе Понтекорво узнал о достижениях Ферми и Райнеса и решил заняться нейтрино. Во время исследований выяснилось, что нейтрино непостоянны: между наблюдениями у них меняются физические характеристики. Ученый пришел к выводу, что частицы статистически не детерминированы — то есть одновременно находятся в разных состояниях. Дальнейшие исследования коллег подтвердили его правоту, а нейтрино с их состояниями стали важным инструментом для изучения квантовых суперпозиций — еще одного сложного, но крайне важного физического феномена.
Существует расхожее — и правдивое, хоть и с натяжкой, — утверждение о том, что люди состоят из того же материала, что и звезды. Судя по этому материалу
Франко Вацца и Альберто Фелетти — астрофизик и нейроученый — решили с сравнить сложность галактических сетей (очень запутанных космических структур из множества галактик) со сложностью нейросетей (структур из множества нейронов). Выяснилось, что скопления галактик по своему строению очень «биологичны».
Поначалу кажется, что ученые просто взяли случайные изображения, и на их основе выстроили странную теорию. Но статистические данные подтверждают, что две системы (скопления галактик и мозг) на удивление похожи: распределение нейронов математически сходно с распределением звезд.
Само собой, в исследовании много оговорок, ведь ученые работают сразу с двумя не до конца изученными сущностями — мозгом и космосом: стопроцентно оценить сложность галактических структур невозможно. То же самое относится и к человеческому мозгу.
Но, как пишут ученые, по‑настоящему поражает тот факт, что эти структуры похожи на мозг больше, чем на остальные космические объекты. А мозг, в свою очередь, структурно напоминает космические объекты сильнее, чем остальные части тела. Не научный прорыв, но как минимум неплохой материал для фантастического романа, в концовке которого обязательно окажется, что вся наша Вселенная — лишь нейрон в чьем-то мозге.