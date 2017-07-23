1.

Интернет-знаменитости для поколения 16 лет и младше значат больше, чем все люди из телевизора вместе взятые. Учитывая этот факт, а также размер аудитории и заработка популярных блогеров, то, о чем пишет The Verge , было лишь делом времени: в Лос-Анджелесе появился летний лагерь, в котором детей учат, как стать звездами социальных сетей. Видеоблоггерами, в большинстве своем.

Там им показывают, как вести соцсети, рассказывают о нюансах заработка на рекламе в Youtube, но интересно в тексте не это. А то, что дети из этого лагеря говорят, словно менеджеры из агентства «Мохнатый сыр»: о том, как важно выстраивать собственный бренд, как монетизироваться и воспитать собственную аудиторию.

Тут можно было бы поворчать о том, что лучше бы они бегали на улице или читали книги, однако в этом лагере детям рассказывают не только о предпринимательской стороне вопроса. Значительная часть посвящена и поведению в сети, взаимодействию с «хейтерами»: детей учат не показывать интерьер своего дома в роликах, банить авторов токсичных комментариев или, например, «чекиниться» в заведениях уже после посещения.

Для поколения, жизнь которого будет зависеть от интернета и соцсетей еще больше, чем наша, такие лагеря, возможно, очень удачное изобретение. И, скорее всего, скоро их будет гораздо больше.

2.

В южнокорейской деревеньке Сосын-ри (Soseong-ri) всего 160 жителей, но с недавних пор количество людей на ее улицах выросло до нескольких тысяч. Все из-за американской системы противоракетной защиты, которую власти решили разместить на холме неподалеку от деревни. Однако наводнили ее не солдаты, а протестующие, как рассказывается в материале The California Sunday , Сосын-ри по воле случая стала центром антивоенного движения.

Теперь фермеры, которые раньше выращивали дыни, уходят с полей пораньше, чтобы протестовать. Пожилые женщины, проводившие досуг за картами, теперь собираются, чтобы посмотреть новости, а местные буддистские монахи молятся рядом с молодыми активистами.

Словом, вся деревня мобилизовалась на протест. Причины у каждого свои: одной 84-летней женщине не нравится, что старинное кладбище, на котором похоронены ее родные, теперь находится на территории военной базы. 63-летний фермер бросил свое дело просто потому, что, как ему кажется, он обязан протестовать. Конца у этой истории пока что нет, но одно ясно точно: появление самого слабого намека на войну способно нарушить жизнь даже тихой корейской деревеньки.

3.

Частицы под названием нейтрино — фундаментальная и таинственная часть Вселенной. У них нет электрического заряда и практически никакой массы. Они используются в науке и участвуют во взрывах звезд, а их количество превышает количество атомов в миллиарды раз. Судя по тому, что пишет в своем эссе на Aeon профессор истории науки из MIT, история их открытия и исследования не менее интересна.

Теоретически нейтрино описал итальянский физик Энрико Ферми с коллегой Вольфганг Паули. Из-за фашистов он бежал в США, где стал одним из ведущих ученых проекта «Манхэттен», а работа над нейтрино была отложена в пользу военных исследований. Изучать таинственные частицы продолжил Фредерик Райнес, и тоже в армейской лаборатории в местечке Лос-Аламос. Он с коллегой создал детектор весом в одну тонну (названный El Monstro) и смог-таки ухватить один из миллионов нейтрино, которые получаются из взрывов ядерных бомб.

Тут к истории нейтрино подключается бывший ассистент Ферми по имени Бруно Понтекорво, который тоже бежал от фашистов: сначала в Париж, а потом, когда город окружили немецкие танки, через Мадрид и Лиссабон в Нью-Йорк. В США Понтекорво занимался тем же, чем и Ферми, — военными исследованиями. После войны у ученых из его группы возникли вопросы относительно того, как правительство распоряжается их патентованными разработками: к делу подключилась ФБР, и выяснилось, что некоторые итальянские родственники Понтекорво открыто поддерживали коммунистов, а коллега передавал военные секреты СССР.

Дальше начался настоящий шпионский роман. Понтекорво решил бежать в Советский союз: во время отдыха в Италии в сентябре 1950 года он с семьей бежал в Рим, оттуда в Мюнхен, Стокгольм и Хельсинки, где встретился с советскими агентами. Жену и детей Понтекорво посадили в одну машину, а он сам спрятался в багажник другой — так ученый пересёк границу и приехал в Ленинград. Американские власти спохватились только через несколько недель.

В Союзе Понтекорво узнал о достижениях Ферми и Райнеса и решил заняться нейтрино. Во время исследований выяснилось, что нейтрино непостоянны: между наблюдениями у них меняются физические характеристики. Ученый пришел к выводу, что частицы статистически не детерминированы — то есть одновременно находятся в разных состояниях. Дальнейшие исследования коллег подтвердили его правоту, а нейтрино с их состояниями стали важным инструментом для изучения квантовых суперпозиций — еще одного сложного, но крайне важного физического феномена.

4.

Существует расхожее — и правдивое, хоть и с натяжкой, — утверждение о том, что люди состоят из того же материала, что и звезды. Судя по этому материалу Nautilus , нас с космосом роднит еще и строение мозгов.

Франко Вацца и Альберто Фелетти — астрофизик и нейроученый — решили с сравнить сложность галактических сетей (очень запутанных космических структур из множества галактик) со сложностью нейросетей (структур из множества нейронов). Выяснилось, что скопления галактик по своему строению очень «биологичны».

Распределение материи в космосе (слева) и распределение нейронов в мозжечке (справа)

Поначалу кажется, что ученые просто взяли случайные изображения, и на их основе выстроили странную теорию. Но статистические данные подтверждают, что две системы (скопления галактик и мозг) на удивление похожи: распределение нейронов математически сходно с распределением звезд.

Само собой, в исследовании много оговорок, ведь ученые работают сразу с двумя не до конца изученными сущностями — мозгом и космосом: стопроцентно оценить сложность галактических структур невозможно. То же самое относится и к человеческому мозгу.

Но, как пишут ученые, по‑настоящему поражает тот факт, что эти структуры похожи на мозг больше, чем на остальные космические объекты. А мозг, в свою очередь, структурно напоминает космические объекты сильнее, чем остальные части тела. Не научный прорыв, но как минимум неплохой материал для фантастического романа, в концовке которого обязательно окажется, что вся наша Вселенная — лишь нейрон в чьем-то мозге.