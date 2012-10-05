Письменный стол в общине Сассафрас, Теннесси
Грузовик Тода, Северная Каролина
Дэвид в своем вигваме, Вирджиния
Человек по прозвищу Желудь демонстрирует рагу из опоссума, Северная Каролина
Засолка оленины, Теннесси
Эндрю и Торин пьют козье молоко, Теннесси
Рита и Кора на стрельбище, Теннесси
Лесорубы общины Рассел Крик, Теннесси
Доска для обучения на дому, Теннесси
Натали заготавливает дрова, Северная Каролина
Лоуэлл на пашне, Теннесси
Отравленный медведь, Вирджиния
Жасмин, Ханна и Сесилия, Теннесси
Интерьер вигвама, Северная Каролина