Netflix показал трейлер ко второму сезону «Очень странных дел», премьера которого ожидается 27 октября 2017 года. Фоном играет Thriller Майкла Джексона и, судя по ролику, отсылок к 1980-м в сериале стало едва ли не больше.

В новом сезоне мы увидим, как монстры «по ту сторону» пытаются захватить Уилла Байерса и всех близких ему людей.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор братьев Даффер, в котором снялись Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор и другие. Сериал номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».