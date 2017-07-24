«КФХ «Пономарево» построена за пять дней! На строительство арены потрачено 41 тысяча рублей. В ходе постройки не было украдено и не «распилено» ни одного рубля!!!», — гласит табличка на входе в футбольное поле, полностью сделанное из соломы.

Стадион появился в селе Красное, что в 40 километрах от Ставрополя. Построить его решили местные любители футбола — из 4500 тюков соломы, которые предоставил директор крестьянско-фермерского хозяйства «Пономарево», фермер-бахчевод Роман Пономарев.

В минувшие выходные состоялось официальное открытие ставропольской «Зенит-Арены», а также приуроченный к этому турнир Кубка мира по соломенному футболу.