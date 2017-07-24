22 июля актер Николас Кейдж прибыл в Астану, Казахстан, на открытие XIII международного кинофестиваля «Евразия». Для совместной фотографии с президентом фестиваля, скрипачкой Айман Мусаходжаевой, Кейдж облачился в национальный казахский костюм. Разумеется, фотография моментально стала мемом.
In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan.— Fabrice Deprez (@fabrice_deprez)
pic.twitter.com/ceAk0ktgqy July 23, 2017
Пользователи Twitter отметили растерянное выражение лица актера и оставляли под фотографией подписи в духе «Кто вы?», «Что я тут делаю?», «Как я оказался в Астане?».
Впрочем, по словам самой Мусаходжаевой, актер просто не выспался: «Утром прилетел и сразу начал работать. Мы его сразу схватили и на пресс-конференцию, надели чапан. Даже не отдыхал».
Кейдж в национальном казахском костюме быстро оказался прифотошоплен к другим фотографиям: например, побывал на встрече Дональда Трампа и Папы Римского.
Cage, Trump, Pope.— Mark (@MarkyLott)
pic.twitter.com/NQTD3bF1CP July 23, 2017
July 23, 2017
Please tell me he's there to film the ultimate action movie/ buddy-comedy:— Josh Thompson (@jdthmpsn)
pic.twitter.com/eRR0iq0P6q July 23, 2017
В ходе встречи на «Евразии» Кейдж рассказал о возможном сотрудничестве с казахским кинематографом.