22 июля актер Николас Кейдж прибыл в Астану, Казахстан, на открытие XIII международного кинофестиваля «Евразия». Для совместной фотографии с президентом фестиваля, скрипачкой Айман Мусаходжаевой, Кейдж облачился в национальный казахский костюм. Разумеется, фотография моментально стала мемом.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy

Пользователи Twitter отметили растерянное выражение лица актера и оставляли под фотографией подписи в духе «Кто вы?», «Что я тут делаю?», «Как я оказался в Астане?».

Впрочем, по словам самой Мусаходжаевой, актер просто не выспался: «Утром прилетел и сразу начал работать. Мы его сразу схватили и на пресс-конференцию, надели чапан. Даже не отдыхал».

Кейдж в национальном казахском костюме быстро оказался прифотошоплен к другим фотографиям: например, побывал на встрече Дональда Трампа и Папы Римского.