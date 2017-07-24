23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс совершил 100-метровый заплыв на время с белой акулой, способной развивать скорость до 40 км/ч. Американец все-таки проиграл, преодолев дистанцию за 38,1 секунды — акула оказалась на 2 секунды быстрей.

На самом деле Фелпс плыл в одиночку, а акула была лишь компьютерной симуляцией. Соревнование прошлого неподалеку от Кейптауна, ЮАР. Организатором события выступил телеканал Discovery, приурочивший заплыв к проекту «Неделя акул».

Майкл Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. В 2016 году на Олимпиаде в Рио он получил 13 золотую медаль в индивидуальных соревнованиях, побив тем самым рекорд древнегреческого спринтера Леонида Родосского.