— Кто вам понравился из выступающих на VK fest?

Русский диджей DJ MEG с волосами до пят. Сумасшедший. Он играл очень интересную музыку.

— Это ваш первый раз в России?

Нет, впервые мы приехали сюда года три или четыре назад. Сначала у нас был концерт в Москве, а на следующий день в Санкт-Петербурге. Это был полный провал, пришло очень мало народа. Зато когда мы приехали через год, все было иначе. У нас был огромный концерт в Москве вместе с другими исполнителями. С тех пор мы даем два-три больших сольных выступлений в год в Москве и Питере, на которые собираются три-четыре тысячи человек. Это что-то уникальное.

— Помните ваше первое впечатление о России?

Да, мы были очень возбуждены, особенно в Москве. Мы так много раз видели этого город в кино, в фильмах о Джеймсе Бонде. Казалось, что шпионы везде! Но, конечно, есть большая разница между стереотипами о Москве и России и тем, как они на самом деле выглядят. Это разница всегда заметна, существует определенная картинка Парижа, Нью-Йорка, любого крупного города, которая не соответствует действительности. Например, едва ли многие знают, насколько в России популярная танцевальная музыка, особенно бэйс. В Голландии такого нет.

— Какой вы видите вашу публику в России?

Молодое поколение, которое более-менее говорит на английском. Видимо, поэтому им нравится наша музыка. Не только из-за стиля, но и потому, что они понимают слова и могут подпевать. Это важно.

— Каких русских исполнителей вы знаете?

Kosinus, «Серебро»… Кстати, с «Серебром» у нас есть совместная песня, которую мы записали еще для нашего первого альбома. Классные девчонки. И красивые.

— Успели попробовать русскую еду?

Да, в прошлом году девчонки из «Серебра» повели нас в русских ресторан в Москве. Все официанты были одеты в традиционные костюмы, мы ели эту жирную еду, которую хорошо есть, когда на улице минус 50. Вроде сала и телячьего языка. У нас тогда был концерт в Space Moscow, мы позвали «Серебро» исполнить с нами песню, было очень круто. Надо снова устроить что-нибудь совместное.