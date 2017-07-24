О смерти Честера Беннингтона, бессменного вокалиста Linkin Park, стало известно 20 июля. Музыкант повесился в собственном доме в день рождения своего друга Криса Корнелла, фронтмена группы Soundgarden (Корнелл покончил собой двумя месяцами ранее). На печальное известие отреагировали многие коллеги и друзья Беннингтона, в том числе Майк Шинода, который написал в твиттере, что он шокирован и разбит. Официальное заявление Linkin Park появилось в понедельник в фейсбуке, приводим полный перевод послания.

Дорогой Честер,

Наши сердца разбиты. Нас продолжает сотрясать горе и отрицание, в то время как приходит осознание того, что случилось.

Ты затронул столько жизней, может быть, даже больше, чем мог себе представить. За последние несколько дней мы почувствовали настоящий поток любви и поддержки — и публичной, и частной — со всего мира. Талинда (Беннингтон, супруга Честера Беннингтона. — Esquire) и семья ценят это и хотят, чтобы весь мир знал, что ты — лучший муж, сын и отец; семья никогда не будет полной без тебя.

Разговоры о планах на годы вперед и твой энтузиазм были заразными. Твое отсутствие оставляет пустоту, которую никогда не заполнить, — твоего громкого, остроумного, амбициозного, креативного, доброго и щедрого голоса не хватает. Мы пытаемся внушить самим себе, что демоны, которые забрали тебя, всегда были частью сделки. В конце концов, то, как ты пел об этих демонах, заставили многих полюбить тебя. Ты бесстрашно выставлял их напоказ и, делая это, сплотил нас и научил быть более человечными. У тебя было самое большое сердце и ты не боялся это показывать.

Наша любовь к музыке неугасаема. Мы пока не знаем, какой дорогой пойдет наше будущее, но мы знаем, что ты сделал жизнь каждого из нас лучше. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и безумно скучаем.

До встречи,

LP