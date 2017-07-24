Одним из музыкантов, выступивших на фестивале FYF Fest в Лос-Анджелесе, стал певец Фрэнк Оушен. В то время как музыкант исполнял песню Close to you, написанную Стиви Уандером, за сценой появился Брэд Питт. Актер изображал разговор по телефону, и чем дальше, тем грустнее становился, — посетители концерта могли видеть это на огромных экранах, показывающих и Питта, и Оушена одновременно. Когда певец перешел к песне Never can say goodbye группы Jackson 5, Питт, кажется, совсем скис.

«Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей»
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(Не) все песни только о любви
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Ранее актер признался, что в последнее время много слушал записи Оушена. «Он болезненно честен. Он очень, очень особенный», — сказал Питт в интервью.

Вскоре после такого комплимента певец вышел на сцену фестиваля Parklife в футболке с изображением Питта. А сейчас мы можем наблюдать первую совместную работу новоиспеченных друзей.

Сцену со звонком на FYF Fest ставил оскароносный режиссер Спайк Джонс. Появление Брэда Питта на фестивале не было анонсировано и это стало для публики настоящим сюрпризом.