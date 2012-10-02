7 мая 2012 года, в день инаугурации, Владимир Путин принес президентскую клятву на конституции, переплетенной в кожу варана. Положив на нее руку, Путин сказал: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу». Впоследствии директор библиотеки президента РФ Наталья Гавриленко заявила: «Дважды Владимир Владимирович Путин — в мае 2000 года, и в мае 2004 года — принес присягу на этом экземпляре». Вместе с тем одним из первых указов, подписанных Путиным еще в 2000 году — до вступления в должность президента, — стал указ №832 от 6 мая 2000 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы президента Российской Федерации». Он отменял действие указа №1138 «Об официальных символах президентской власти» от 5 августа 1996 года, согласно которому, символом президентской власти является «специально изготовленный единственный экземпляр официального текста конституции Российской Федерации». Таким образом, переплетенная в кожу варана конституция, на которой Путин присягал уже трижды, утратила официальный статус еще в 2000 году — за день до первой президентской клятвы Владимира Путина.

Как известно, первое широко известное назначение в карьере Владимира Путина пришлось на 1998 год, когда он был назначен директором ФСБ. Одновременно с этим именно 1998 год, согласно статье, опубликованной в 2010-м в авторитетном научном журнале Biology Letters, считается моментом, с которого популяция различных видов змей на планете начала неуклонно и необъяснимо снижаться. Для того чтобы написать этот материал, группа ученых под руководством доктора Криса Рединга из британского Центра экологии и гидрологии, провела совместные исследования с институтами Австралии, Франции, Италии и Нигерии, в ходе которых установила, что популяция змей уменьшается не только в Европе, но также и на других континентах. Для создания отчета были использованы данные по 17 разным видам змей, а сам Рединг впоследствии заявил: «Это первые документированные данные о том, что популяция змей снижается. Из 17 исследованных видов, обитающих в разных климатических зонах, популяция одиннадцати резко уменьшилась с 1998 года. Хотя нам и неизвестна причина наблюдаемого снижения, мы хотели бы обратить внимание экологов на происходящее и стимулировать дальнейшие исследования». Одновременно с группой Рединга аналогичное исследование было проведено и в Карелии — на территории заповедника «Кижи». По данным, полученным учеными Карельского научного центра РАН и Петрозаводского госуниверситета, за последние годы популяция гадюк на острове Кижи сократилась как минимум в три раза, однако подобное снижение карельские ученые отнесли на счет меняющегося рельефа местности, вызванного застройкой.

— На этой планете народ — это люди. А правители — ящеры. Люди ненавидят ящеров, ящеры правят людьми.



— Похоже, я ослышался, — прервал его Артур, — ты вроде бы сказал, что у них демократия?



— Сказал, — подтвердил Форд. — Это и есть демократия.



— Тогда почему люди не избавятся от ящеров? — спросил Артур, хотя и боялся показаться круглым идиотом.



— Да просто в голову не приходит, — пояснил Форд. — У них есть право голоса, и они думают, что правительство, которое они избрали, более или менее отвечает их требованиям.



— Значит, они по доброй воле голосуют за ящеров?



— Ну да, — сказал Форд, пожав плечами, — естественно.



— Но, — начал Артур, вновь пытаясь взять быка за рога, — почему?



— Потому что, если они не будут голосовать за ящера, к власти может пролезть не тот ящер, — ответил Форд.

Дуглас Адамс, «Всего хорошего, и спасибо за рыбу!»

Является ли Путин крокодилом

О существовании крокодила по имени владимир путин широкой общественности стало известно благодаря сообщению агентства «Франс-пресс», распространенному летом 2011 года. По информации агентства, в разгар гражданской войны в Ливии руководство крокодильего питомника, расположенного в израильском курортном местечке Хамат-Гадер, приняло решение о переименовании содержащегося в питомнике крокодила по имени Муаммар Каддафи. Как заявили работники питомника, переименование носит вынужденный характер, так как в адрес крокодила стали поступать угрозы от сторонников ливийской оппозиции. Несмотря на то что новое имя Муаммара Каддафи названо не было, прессе стали известны имена других крокодилов, обитающих на ферме. Среди прочих были упомянуты крокодил Сильвио Берлускони, крокодил Владимир Путин, а также скончавшийся в 2004 году крокодил Ясир Арафат, переживший лидера Палестинской автономии на несколько недель.

Как стало известно осенью 2002 года, свой пятидесятый день рождения Владимир Путин встретил в Кишиневе, куда прилетел на саммит глав стран СНГ. Не уделив особого внимания повестке саммита, большинство изданий отметили, что первым, кто лично поздравил Путина с днем рождения, стал президент Молдавии Владимир Воронин, который преподнес в подарок российскому президенту крокодила, заметив, что «крокодил — единственное животное, которое не сдает назад». Ставшая на короткое время сенсацией, новость вскоре получила разъяснение: подарок был выполнен из хрусталя, причем под любым углом внутри крокодила можно было разглядеть герб Российской Федерации. Вечером того же дня из заявления пресс-службы президента России, распространенного через «Интерфакс», стало известно, что Управление делами президента постановило: все подарки, полученные Путиным к юбилею, должны поступить в распоряжение государства.

15 апреля 2007 года, когда в Санкт-Петербурге прошел Марш несогласных, петербургскую прессу облетело сообщение о задержании сотрудниками правопорядка надувного крокодила, принесенного из дома Григорием Соломинским («Ассоциация малого бизнеса»). Находясь у оцепленного силами ОМОН Смольного, митингующие прикрепили резолюцию Марша к крокодилу и направили его в сторону оцепления. Впоследствии один из участников описывал события так: «Начальник его опасливо схватил и погрузил в арестантский автобус. Публика встретила это аплодисментами: охранявшие Смольный несметные полчища ОМОНа героически задержали одного надувного крокодила». Вскоре информационный портал www.fontanka.ru сообщил, что крокодил, скорее всего, будет передан в музей Смольного, а спустя две недели на первомайской демонстрации члены «Другой России» прошли по Петербургу уже с четырьмя надувными крокодилами. После этого различные количества крокодилов стали регулярно появляться на большинстве петербургских митингов. Так, среди прочих можно назвать появление надувного крокодила на митинге 9 октября 2010 года, а также на митинге «За честные выборы», прошедшем 10 декабря 2011 года.

Какими странами правят ящеры

*Составлено на основании теории Дэвида Айка.

Согласно теории Дэвида Айка, британского телеведущего и автора книги «Самый большой секрет», часть мировых лидеров является пришельцами из созвездия Дракона. Называя их рептоидами, Айк доказывает, что человечество имеет дело с высокоразвитой расой прямоходящих ящеров, маскирующихся под людей. Согласно Айку, рептоиды пьют человеческую кровь, а их главная цель — порабощение людей. На сегодняшний день активные последователи Айка имеются в 47 странах, его сайт — www.davidicke.com — ежедневно посещают до 500 тыс. человек, его книги переведены на восемь языков, а сама теория Айка регулярно входит в пятерку самых популярных теорий заговоров по версиям различных аналитических агентств. Впрочем, рептоидами Айк считает не только политиков — Билла и Хиллари Клинтон, старшего и младшего Бушей, Елизавету II, принца Чарльза и многих других, — но и американских кантри-исполнителей, в частности Криса Кристофферсона и Бокскара Уилли. Также стоит отметить, что несмотря на негативные отзывы о политике, проводимой Владимиром Путиным, Айк не причисляет его к рептоидам.