Новая глава бондианы выйдет 8 ноября 2019 года, сообщили представители компаний Eon Production и Metro-Goldwyn-Mayer. О подробностях съемок нового фильма пока не сообщается — так, официально не названы ни имена актеров, ни режиссер.

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Хотя мы догадываемся, что главную роль исполнит Дэниэл Крейг — пусть официального анонса еще не было, есть основания полагать, что актера все-таки убедили в пятый раз сыграть агента 007.

Сценарий к новому фильму напишут Нил Первис и Роберт Уэйд. Они работали над пятью фильмами бондианы, включая ленту «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном 1999-го года.

Сейчас MGM и Eon заняты поиском студии, которая выпустит ленту. Представители компании рассматривают Warner Bros., Fox, Sony и Universal.