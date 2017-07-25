Сотрудничество Кристофера Нолана и Тома Харди — одно из самых значительных в Голливуде, поэтому логично предположить, что режиссер сделал всего лишь один звонок, чтобы заполучить актера в свой новый проект.

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Оказалось, что все несколько сложнее. Особенно, когда идет речь о персонаже, который в итоге достался Харди в «Дюнкерке».

В роли героя, которые защищает французское небо от нацистов на штурвалом «спитфайра», Нолан видел только одного человека. В интервью USA Today он рассказал: «Обычно я не пишу роль сразу под какого-то актера, потому что это может оказаться медвежьей услугой. Но здесь я сделал именно так. Я видел в этой роли только Тома. Так что я позвонил ему и умолял… в достойной манере».

Способный превратить длительную дорогу по М40 в захватывающее исследование персонажа («Лок», 2013), Харди, кажется, лучше всего проявляет себя в замкнутом пространстве, будь он в маске или в кабине самолета — или в обеих одновременно, как в «Дюнкерке».

«Для него весь фильм проходит в этой кабине. Ему приходилось вытирать пот с глаз, поскольку там было очень мало места. Я знал, что его это заинтересует, — продолжил Нолан. — Редко найдешь актера, который примет такие ограничения. Привязав его руку за спину и заставив сделать что-то новое, я знал, он сотворит что-то потрясающее».

Как и ожидалось, Харди великолепен в этой роли.

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