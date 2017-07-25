Математик из Центрально-Европейского университета в Будапеште Милан Яносов не хочет дожидаться окончания 7-го сезона, чтобы узнать о судьбе любимых персонажей «Игры престолов». Поэтому он придумал специальный алгоритм , с помощью которого проанализировал связи между всеми героями^ и выяснил, кто их них умрет с наибольшей вероятностью.

В своей работе Яносов изучил около 600 сцен сериала и получил нечто вроде социальной сети, где герои, пересекающиеся более одного раза, связаны узлами. В итоге у него получилось порядка 400 «игроков» с 3000 узлами.

Выяснилось, что меньше всего шансов умереть у Теона Грейджоя — 5%. Удивительно, но второе место в списке героев, кого ждет скорая кончина, занимает Дейенерис Таргариен с 91%. Первой в перечне была одна из Песчаных змеек, Тиена Сэнд, дочери Оберина Мартелла — (спойлер!) как мы уже знаем, она умерла во второй серии седьмого сезона. В десятке претендентов на скорую смерть также Серый Червь, Подрик и Арья Старк. А вот из претендентов на престол самые большие шансы выжить у вдовствующей Серсеи Ланнистер.

Впрочем, ученый указал погрешность и заявил, что алгоритм не способен предсказать некоторые неожиданные смерти. В целом, точность алгоритма составляет порядка 72.3%.