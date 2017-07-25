Только в самых далеких галактиках сериалы типа «Стар трека» до сих пор считаются уделом ботанов. Для креативного директора Gucci Алессандро Микеле и космически популярного фотографа и режиссера Глена Лачфорда фантастические фильмы стали отправной точкой для осенней рекламной кампании модного дома. Все смешалось в этом ролике: люди, инопланетяне, роботы и даже динозавры.

Одежда и аксессуары здесь никак не подходят под категорию «сценических костюмов», а ровно наоборот — играют на тонком и трогательном контрасте «фантазий о будущем» научной фантастики 1950-х и 1960-х и «ностальгии по прошлому» винтажных барахолок и блошиных рынков того же периода. Это путешествие в очередную точку бесконечной вселенной Микеле и Gucci сложно назвать чем-либо еще, кроме трипа. И то, что современная мода имеет смелость и фантазию на подобные эксперименты, заставляет нас надеяться на то, что баланс все еще на светлой стороне силы. Смотрите сами.