Утром 25 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен законопроект , устанавливающий новые нормы провозки багажа для российских авиакомпаний. Согласно документу, вес ручной клади не должен превышать 5 кг (сейчас 10 кг). Из списка вещей, которые пассажир может брать с собой на борт, исключили верхнюю одежду, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Зато оставили костюм в портпледе, дамскую сумочку или портфель, детское питание, люльку, костыли и складное кресло-коляску.

Предполагалось, что данный законопроект позволит сократить стоимость авиаперелетов. Однако пользователи интернета инициативе не обрадовались. Критики нового законопроекта отметили, что смысла в таком «снижении» цены нет: в итоге пассажир все равно будет вынужден доплатить. А также предложили несколько дополнений к акту, доводя его до абсурда. Появились, например, идеи исключить всю одежду из ручной клади, лететь голышом и брать деньги за автобус до самолета.

Несколько часов спустя спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась по поводу нового акта, назвав его чушью и «коллективной безответственностью», и попросила заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова прокомментировать «эту глупость». Чиновник никаких конкретных доводов в защиту законопроекта не нашел и оправдался тем, что это «только первое приближение» и министерство «готово к широкому обсуждению».

Обсуждение, кажется, завершилось возвращением к здравому смыслу. Вскоре Минтранс объявил, что пассажиры все же смогут провозить мобильные телефоны, фотоаппараты и верхнюю одежду. При этом, норма по весу все же будет уменьшена до 5 кг.

Сейчас акт находится на начальном этапе публичного обсуждения. Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в ноябре этого года.