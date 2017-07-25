Утром 25 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен
Предполагалось, что данный законопроект позволит сократить стоимость авиаперелетов. Однако пользователи интернета инициативе не обрадовались. Критики нового законопроекта отметили, что смысла в таком «снижении» цены нет: в итоге пассажир все равно будет вынужден доплатить. А также предложили несколько дополнений к акту, доводя его до абсурда. Появились, например, идеи исключить всю одежду из ручной клади, лететь голышом и брать деньги за автобус до самолета.
Несколько часов спустя спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко высказалась по поводу нового акта, назвав его чушью и «коллективной безответственностью», и попросила заместителя министра транспорта РФ Сергея Аристова прокомментировать «эту глупость». Чиновник никаких конкретных доводов в защиту законопроекта не нашел и оправдался тем, что это «только первое приближение» и министерство «готово к широкому обсуждению».
Обсуждение, кажется, завершилось возвращением к здравому смыслу. Вскоре Минтранс объявил, что пассажиры все же смогут провозить мобильные телефоны, фотоаппараты и верхнюю одежду. При этом, норма по весу все же будет уменьшена до 5 кг.
Сейчас акт находится на начальном этапе публичного обсуждения. Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в ноябре этого года.