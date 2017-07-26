Мэтт Грейнинг, создатель «Симпсонов» и «Футурамы», снимет анимационный фэнтезийный сериал для взрослых о средневековом королевстве Dreamland, переживающем не лучшие времена. Об этом сообщает Variety . Центральной героиней истории станет принцесса по имени Бин, ее друг эльф Эльфо и «личный демон» Люси.

Сериал будет называться «Разочарование» и, по словам Грейнинга, расскажет о жизни и смерти, любви и сексе, а также научит сохранять позитив в мире, полном идиотов, стариков и колдунов, постоянно пытающихся что-то тебе втолковать.

Главную героиню озвучит актриса Эбби Джейкобсон, известная по сериалу «Брод Сити». К ней присоединятся Джон Ди Маджо, голосом которого говорит робот Бендер из «Футурамы», и Нат Факсон, в 2011 получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Потомки» с Джорджем Клуни.

Грейнинг сделает проект в соавторстве с коллегой по «Симпсонам», сценаристом Джошем Вайнштейном, из-под пера которого также вышел любимый многими «Гравити Фолз». Техническую сторону работы возьмет на себя студия Rough Draft Studios, участвовавшая в создании «Симпсонов» и «Футурамы».

Точная дата выхода «Разочарования» пока не известна, но сообщается, что нас ждет минимум два сезона по 10 серий в каждом, и первый стоит ожидать уже в следующем году.